Maltempo:Conte, giovedì proposte in Cdm

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Lasciatemi rivolgere, un pensiero a Venezia, a Matera e ai tanti altri Comuni, da Nord a Sud, colpiti dagli eventi metereologici avversi di questi giorni. Al riguardo, senza alcuna distinzione, stiamo raccogliendo tutte le richieste". Lo ha assicurato il premier Giuseppe Conte, in tema maltempo e di dichiarazioni di stato di emergenza.

"Giovedi' abbiamo un ulteriore Consiglio dei ministri in cui porteremo tutte le richieste che ci sono pervenute e che abbiamo istruito: non vi lasceremo soli".