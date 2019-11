M5S, Berlusconi è il Re degli evasori

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Dopo aver passato in rassegna alcuni casi di grandi evasori, oggi ci occupiamo di un 'grande protagonista' dell'aggiramento del fisco: Silvio Berlusconi, l'esponente delle istituzioni che vanta il record di frequentazione dei tribunali. Nell'agosto del 2013 l'ex cavaliere di Arcore venne condannato a 4 anni di detenzione per frode fiscale. 3 dei 4 anni gli sono stati scontati per via dell'indulto del 2006. Di che frode parliamo? 368 milioni di dollari di fondi neri incassati dalle società offshore di Berlusconi negli anni '90. Ma grazie a una delle tante leggi ad personam, quella che porta il nome di Cirielli, l'accusa del processo ha potuto contestare solo 7,3 milioni di euro. Tutto il resto è andato in fumo per colpa della solita prescrizione su misura". Lo denuncia il Movimento 5 Stelle sul blog illustrando "il meccanismo fraudolento" del "profeta della rivoluzione liberale e del 'meno tasse per tutti'".