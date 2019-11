Casellati, investire nella famiglia

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Per invertire la tendenza del calo progressivo delle nascite e dell'invecchiamento della popolazione, "occorre partire da un dato incontrovertibile: investire nella famiglia, investire nella genitorialità, significa prima di tutto investire sul futuro dell'umanità".

L'ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento al convegno sull'emergenza denatalità in corso a Palazzo Madama interrotto, in questo passaggio, da un applauso del pubblico in sala Koch. "Le misure economiche e fiscali a sostegno delle famiglie e della natalità approvate in questi anni hanno certamente contribuito ad alleggerire i costi delle famiglie, specie di quelle più bisognose - ha continuato il presidente - Ma è necessario che queste misure, oltre a essere stabilizzate in una prospettiva di lungo periodo, siano affiancate da interventi di ordine organizzativo. Norme volte, in particolare, a rendere concretamente compatibile il ruolo di genitore e quello di lavoratore".