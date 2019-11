Manovra: Conte, orientata a crescita

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La manovra "mette in atto una chiara strategia di politica economica, che si articola essenzialmente nella riduzione del carico fiscale, negli investimenti per la crescita e la sostenibilità ambientale e sociale e nelle misure per le famiglie e il welfare". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studi della Finanza. Una manovra che "tende a essere moderatamente espansiva, orientata verso una crescita duratura e strutturale".