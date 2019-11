Conte: lotta all'evasione è battaglia di giustizia sociale

"Lottare contro l'evasione fiscale non è solo doverosa applicazione della legge. È una battaglia che attiene alla cultura, all'etica (pubblica e privata), ma anche alla giustizia sociale, perché consente di liberare risorse per il welfare, a beneficio dei nostri anziani, delle persone con disabilità, dei più poveri, dell'istruzione, della ricerca, della sanità". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando alla cerimonia di inaugurazione dell'anno di studi della Guardia di Finanza.



La manovra "mette in atto una chiara strategia di politica economica, che si articola essenzialmente nella riduzione del carico fiscale, negli investimenti per la crescita e la sostenibilità ambientale e sociale e nelle misure per le famiglie e il welfare". Una manovra che "tende a essere moderatamente espansiva, orientata verso una crescita duratura e strutturale", sostiene il premier.