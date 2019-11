Manovra, Conte: 'Giù le tasse, anche sulle auto aziendali'

"Sto lavorando con il ministro dell'Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato". Così in un colloquio con "Il Corriere della Sera", il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di Bilancio, si rivolge alle forze di maggioranza: "Completiamo l'opera e chiudiamo il cerchio, possiamo essere ancora più ambiziosi". Il premier replica a quelli che ritiene attacchi strumentali sulla 'manovra delle tasse': "Dopo i notevoli sforzi fatti da tutti noi con la sterilizzazione delle clausole Iva per 23 miliardi, non posso accettare la falsità che questa possa essere descritta come una manovra che aumenta le tasse. La pressione fiscale infatti non è aumentata. Deve vincere la verità, contro le mistificazioni e le menzogne". Stando ai calcoli del governo, le tasse sono "appena il 5 per cento" di una Finanziaria da 30 miliardi. E qui Conte ricorda le "numerose misure a favore delle famiglie e delle imprese, i tre miliardi ai lavoratori e i tre come superbonus".

E il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Rtl ha spiegato di "sentire di poter accogliere l'appello del presidente consiglio, che ha detto: dobbiamo fare di più sull'abbassamento tasse, è un obiettivo ambizioso però io ci sto. Dobbiamo ridurre le tasse aumentando il taglio degli sprechi, oggi pomeriggio ho una riunione con i ministri del movimento, abbiamo delle idee da mettere sul tavolo".

"Stiamo lavorando bene sui punti concreti come la legge di bilancio, abbiamo mantenuto la promessa di non aumentare l'iva - ha detto poi il ministro degli Esteri rispondendo ad una domanda sul rapporto tra cinque stelle e Pd all'interno del Governo., tolto il superticket, aumentiamo un pochino il netto in busta paga. Quando si tratta di affrontare temi concreti il governo provvede e anche i gruppi parlamentari stanno lavorando bene".

"Il contratto di governo è più efficace, anche con il Pd siamo forze che hanno storie diverse, il contratto ti permette di scrivere cosa fare e cosa no", ha detto ancora Di Maio rispondendo ad una domanda sulla formula del contratto di governo stilato con il leader della Lega Matteo Salvini. Con il quale però Di Maio assicura di aver chiuso l'esperienza politica: "Nella vita come in politica io mi fido fino a prova contraria: l'8 agosto è arrivata la prova di slealtà nei confronti del paese, la prova è arrivata e con me ha chiuso".

Sul canone Rai, Di Maio ha detto che "l'obiettivo è ridurlo, poi non spariamo cifre perché stiamo parlando di 2 miliardi di euro circa, ridurlo garantendo sempre che la Rai possa essere più indipendente possibile. La gente ci dice: se è governata dai partiti non lo vogliamo pagare, se garantite, facendo una legge, che la politica la smette di nominare i vertici della Rai, allora lo paghiamo".