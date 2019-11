Maltempo: Conte, attenzione massima

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - C'è la "massima attenzione della protezione civile e del governo" sull'allerta meteo in Italia.

"Ne approfitto per ringraziare la macchina dei soccorsi, in particolare l'opera dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo all'inaugurazione delle celebrazioni per il 170/o anniversario di Cdp e soffermandosi sull'emergenza maltempo in Italia.