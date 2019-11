Calabria, c'è nome del candidato M5S

(ANSA) - CATANZARO, 18 NOV - C'è un possibile candidato presidente M5S alla Regione Calabria. Nome che i deputati calabresi hanno fatto a Luigi Di Maio, ma sul quale c'è riserbo.

Si evince da una nota del coordinatore della campagna elettorale Paolo Parentela. "A dispetto di voci e interpretazioni - afferma - la rappresentanza parlamentare ha mostrato compattezza integrale all'incontro con Di Maio, volto a proseguire il percorso avviato per le regionali. Il nostro candidato è figura di altissimo profilo, su cui convergiamo uniti e concordi". Di Maio - prosegue Parentela - "ha potuto constatare che non ci sono fratture e dissapori nell'intera deputazione calabrese.

Pertanto, in attesa che anche il garante del Movimento condivida le nostre proposte, come è giusto che sia, continueremo a concentrarci sul programma e a dialogare con le tante espressioni della Calabria che vuole voltare pagina".