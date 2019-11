Calabria: incontro Rubbettino-Zingaretti

(ANSA) - CATANZARO, 14 NOV - "Da settimane ricevo da moltissimi la sollecitazione a candidarmi alla Presidenza della Regione Calabria per provare a costruire un futuro di rinnovamento e di rinascita per la mia regione. È la terra che amo, che mi ha dato moltissimo e per la quale anche personalmente e con la mia famiglia abbiamo fatto qualcosa.

Nonostante le mie molteplici riserve credo che quando queste richieste arrivano da più parti (associazioni, mondo del lavoro, della Chiesa, intellettuali) ascoltarle e riflettere seriamente sia doveroso". E' quanto afferma, in una dichiarazione, l'editore Florindo Rubbettino il cui nome circola come possibile candidato del centrosinistra alla carica di Governatore della Calabria. "Per questo - aggiunge Rubbettino - ho voluto parlare anche con il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che ho avuto l'opportunità di incontrare stamattina a Roma. Riconosco a lui e al suo nuovo corso la determinazione di voler avviare un serio rinnovamento della politica in Calabria", ha aggiunto.