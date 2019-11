Di Maio, no a unione contro destre

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il M5s non risponderà ai richiami di "uniti contro" le destre o le sinistre, perché "non siamo negli anni '70" e "noi siamo l'alternativa tra i due poli": così Luigi Di Maio, a Radio 24, risponde all'appello del segretario Pd Nicola Zingaretti, sostenendo che proprio "questo ha portato in America alla vittoria di Trump".