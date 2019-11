Segre: solidarietà dall'associazione La Nuova Europa

"Cara Liliana, la nostra associazione, riunita oggi in assemblea, vuole esprimerti tutta la solidarietà per l'importante impegno contro ogni discriminazione". E' quanto scrivono il direttivo de La Nuova Europa e il suo presidente Roberto Sommella, in un messaggio alla senatrice a vita Liliana Segre. "Martin Luther King - si legge tra l'altro nel messaggio - diceva che occorre piantare il melo anche sotto le bombe. Noi, grazie al tuo insegnamento, non smetteremo di farlo".

L'assemblea dei soci della Nuova Europa, si legge in una nota, oltre a rinnovare le cariche direttive, ha votato all'unanimità i membri del nuovo Comitato Scientifico composto da Renata Colorni, Anna Foa, Sergio Fabbrini, Raffaele Torino e Angelo Bolaffi.

Confermati gli altri organi di vertice, tra cui Roberto Sommella presidente, vicepresidente Raffaella Rizzo, entrano come nuovi probiviri Stefano Polli e Guido Stazi.

L'assemblea all'unanimità ha votato la predisposizione di un documento di solidarietà a Segre e annunciato le prossime iniziative: la Scuola d'Europa al Balzac di Parigi (febbraio 2020), la consegna del Premio Chiave d'Europa a David Sassoli, la quarta edizione del Ventotene Europa Festival 2020. La Nuova Europa è un'associazione non profit per la diffusione dei valori solidali in Europa che ha fondato una Scuola d'Europa a Ventotene, cui hanno partecipato oltre 300 studenti provenienti da tutta l'Unione.