ANSA.it miglior sito news Macchianera

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - ANSA.it è il miglior sito di news secondo gli utenti della rete che hanno votato per i Macchianera internet Awards consegnati a Perugia nel corso di una cerimonia al teatro Morlacchi. Appuntamento che si è svolto in occasione della 13/a Festa della rete, considerata la più importante manifestazione dedicata al mondo del web. Con gli 'Oscar' sono stati premiati siti, blog, pagine social e influencer italiani. Divisi in 31 categorie per le quali hanno votato complessivamente tre milioni di utenti.

Tre primi posti sono andati a Lercio, che si è aggiudicato i titoli come miglior sito, per quello satirico e per la miglior battuta. Quello di personaggio dell'anno è andato a L'estetica cinica, mentre Luis Sal è stato quello rivelazione.

Commenti memorabili è stata la miglior pagina Facebook mentre il miglior meme è andato a "MaratonaMentana: la lunga notte" (Comunisti per Daenerys Targaryen). Fiorello il Miglior tweeter.