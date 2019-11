Zingaretti, comune Predappio? Penoso

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - "Il comune di Predappio, sì, il paese dove è nato Mussolini, nega i fondi per il viaggio della Memoria ad Auschwitz? Che pena, è il frutto avvelenato prodotto da questa destra che condanna l'antisemitismo solo a parole.

Orgoglioso di Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico che pagherà il viaggio per gli studenti. Io, da amministratore, ho organizzato più di 10 viaggi della Memoria con più di 6 mila studenti e prepariamo il prossimo viaggio di aprile per più di 500 ragazze e ragazzi. Un progetto che continueremo a portare avanti, con ancora più decisione". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.