Zingaretti, insieme solo per bene Paese

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Franceschini ha detto una cosa giustissima e cioè che si governa per rimettete a posto il Paese, che si sta insieme e si governa per servire il Paese e non per sè stessi". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a margine della presentazione di un libro a Roma, commentando le affermazione del ministro della Cultura che ha parlato di un "nuovo patto con Renzi e M5s".