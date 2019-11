Fattori, lascio M5S ma governo avanti

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Oggi passo al gruppo Misto, ma continuo a sostenere il Governo. Non ho lasciato il Movimento 5 stelle, non ho abbandonato la nave, ma è il capitano che mi ha lasciata senza pane e acqua. Non ho lasciato, ma sono stata lasciata. Sono stata isolata perfino sul territorio che mi ha dato mandato per portare avanti un programma che di certo non abbandono". Lo scrive Elena Fattori, senatrice M5s, in un post sul suo blog sull'Huffington annunciando l'addio al Movimento Cinque Stelle.