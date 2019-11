Cav candida Tajani a vicepresidente Ppe

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - "Caro Segretario Generale, caro Tono, in vista del prossimo Congresso di Zagabria ti informo che Forza Italia candida Antonio Tajani alla carica di Vicepresidente del Partito Popolare Europeo". E' quanti si legge in una lettera inviata dal Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al segretario del Ppe e suo collega europarlamentare, Antonio Lopez, in vista del congresso del Ppe che si terrà a Zagabria il 20 novembre.