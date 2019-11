Senato approva dl riordino ministeri

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Il Senato ha approvato il decreto per la riorganizzazione di alcuni ministeri, con 139 voti favorevoli, 104 contrari e sei astensioni. Il provvedimento, esaminato in prima lettura, passerà quindi alla Camera. Il decreto riguarda il riordino dei ministeri per i Beni culturali, delle Politiche agricole, Sviluppo economico, degli Esteri, di Infrastrutture e trasporti e dell'Ambiente.