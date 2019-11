Riforme:presentato ddl riforme a Camera

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - I capigruppo della maggioranza hanno presentato il disegno di legge di riforma costituzionale che contiene le due altre modifiche alla Carta concordate dopo l'approvazione del taglio dei parlamentari, e che l'ANSA può anticipare. Le due riforme prevedono che la base elettorale del Senato non sia più "regionale" ma "circoscrizionale" e che scenda da tre a due il numero dei delegati che ciascun Consiglio Regionale manda in Parlamento per partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica.