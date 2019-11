Anniversario Muro, Casellati a Berlino

(ANSA) - BERLINO, 6 NOV - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è da oggi nella capitale tedesca per un'annunciata visita istituzionale di tre giorni in occasione del trentennale della caduta del Muro di Berlino. Si conferma che domani pomeriggio Casellati sarà al "Centro della Memoria" del Muro dove, secondo quanto si è appreso, percorrerà un tratto della barriera ancora esistente, deporrà una corona di fiori ai piedi del Memoriale e terrà un discorso commemorativo.

Come preannunciato, già in mattinata è previsto un suo incontro col presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, nella sede dello stesso parlamento tedesco. Dopo il suo arrivo il presidente del Senato, accompagnata dall'ambasciatore Mattiolo, ha già visitato alcuni luoghi-simbolo della capitale tedesca, tra cui la Porta di Brandeburgo. La visita si conclude venerdì con un incontro con il presidente della Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, presso la sede della stessa Fondazione.