Entrate Sardegna: c'è fondo nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 4 NOV - Un fondo dedicato ai contenziosi in corso e ai rapporti con le Regioni a statuto speciale. Dentro ci sarebbe spazio anche per le risorse da destinare alla Sardegna: 285 milioni trattenuti all'Isola a titolo di accantonamenti nel 2018, ma in realtà non dovuti come stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale di inizio anno.

L'istituzione del fondo è prevista nel disegno di legge sulla finanziaria trasmesso al Senato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ma ancora da approvare in Consiglio dei ministri.

Dice il senatore del Movimento 5 stelle Emiliano Fenu, che ha fatto trapelare la notizia: "Il Governo, nelle more della imminente definizione della questione degli accantonamenti e di un prossimo incontro con l'assessore regionale competente, ha già previsto in legge di Bilancio la costituzione di un fondo per il contenzioso il cui importo è destinato prevalentemente alla definizione dei rapporti con la Regione Sardegna".