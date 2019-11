Conte: ex Ilva ha massima priorità

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Per questo Governo la questione #Ilva ha massima priorità. Già domani pomeriggio ho convocato a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal. Faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi, livelli occupazionali e per proseguire il piano ambientale". Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. "Italia Viva ha chiesto al presidente della Camera un'informativa urgente del governo sulla vicenda Arcelor Mittal", fa sapere intanto il partito di Matteo Renzi. "Ma prima di chiedere di riferire in aula per scaricare le colpe su Ilva, adesso non sarebbe più utile impegnarsi tutti per impedire che la fabbrica chiuda?". Così su Twitter Andrea Orlando, vicesegretario Pd, risponde a Italia Viva.