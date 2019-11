M5s, stop giochini contro Conte

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest'Esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione". Lo scrive il M5S in un post su Facebook.