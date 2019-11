Di Maio: Emilia-Romagna? Basta parlare di coalizioni

"E' un dibattito che sta anche stancando gli italiani, si parla di coalizioni, di accordi, io credo che dobbiamo concentrarci sugli obiettivi. Se dobbiamo parlare di qualcosa a gennaio 2020, parliamo dell'acqua pubblica. Finita la legge di bilancio, a gennaio dobbiamo approvare la legge sull'acqua pubblica. Sono d'accordo le altre forze della maggioranza?". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'ANSA, a margine della sua visita in Marocco, rispondendo alle critiche di Bersani sul fatto che i 5s possano correre da soli in Emilia Romagna a gennaio.



"Questa è una manovra da sostenere, è migliorata, grazie anche al lavoro del Movimento 5 Stelle, è da sostenere e da raccontare, perché i cittadini italiani potranno avere delle misure che migliorano la loro qualità della vita". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'ANSA, a margine della sua visita in Marocco.