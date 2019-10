Manovra: nuova bozza, c'è rivalutazione pensioni

C'è anche la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a 4 volte (fino a 2.029 euro al mese) il minimo nella nuova bozza della legge di Bilancio, che recepisce l'intesa raggiunta ieri sera nella maggioranza per rivedere alcune norme della manovra, dai paletti al regime forfettario per le partite Iva a Radio Radicale. Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo la rivalutazione passa dal 97% al 100%.

Il fondo rimpatri cambia nome, diventa "fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori" e viene esteso anche "ai Paesi non africani d'importanza prioritaria". Lo prevede l'ultima bozza della manovra che stanzia anche 100 milioni per tre anni (30 milioni nel 2020, 30 nel 2021 e 40 nel 2022).

"Ho letto molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà sulla manovra - ha detto nel frattempo il premier Giuseppe Conte - sul fatto che aumenta la pressione fiscale complessiva. Le bugie hanno le gambe corte, gli italiani vedranno se sarà abolito o meno il superticket, se ci sarà qualche decina di euro in più in busta paga, se le partite Iva si vedranno confermate il regime forfettario. E' una manovra fortemente redistributiva".

"Questa è una manovra che non aumenta affatto la pressione fiscale complessiva, è facile dire tante cose ora, ma le bugie hanno le gambe corte, funziona da sempre così", sottolinea il capo del governo.

Sulla manovra, ha detto il premier, "siamo in dirittura finale, parliamo di un ddl che approderà in Parlamento ed è giusto che lì ci siano suggerimenti per migliorare quest'impianto".

"Il Governo punta a definire un orizzonte temporale biennale per le graduatorie approvate a partire dal 2019 nonché il pieno utilizzo degli elenchi", senza più tetti quindi per lo scorrimento. Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, all'ANSA. Un segno, dice, "sintonia nella maggioranza di governo". Mentre "abbiamo proposto l'inserimento in legge di bilancio di un intervento sistemico per superare le criticità della normativa su graduatorie e idonei - dice - il Pd annunciava una proposta di legge del medesimo tenore". Sul punto è in corso un'interlocuzione col Mef.

"I cittadini ci chiedevano di non toccare Quota 100, che ha permesso a migliaia di persone di andare finalmente in pensione e di cominciare una nuova vita. E siamo riusciti a confermarla. Chi ha faticato per una vita potrà andare in pensione in maniera dignitosa e allo stesso tempo si libereranno nuovi posti di lavoro. Vedo che ancora c'è chi si ostina a dire che va abolita, tranquilli perché fin quando il MoVimento 5 Stelle sarà al governo non accadrà". Lo scrive su facebook il leader del M5S Luigi Di Maio.