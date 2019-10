Utenti segnalano difficoltà sulle app di Facebook

Gli utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp hanno segnalato in queste ore difficoltà ad aggiornare il flusso delle notizie, caricare foto e video. Secondo il sito DownDetector, che monitora i disservizi di diverse piattaforme tecnologiche, le difficoltà sono iniziate intorno alle 16 e sono state a macchia di leopardo in diversi paesi, anche in Italia, tanto che diversi utenti sono riusciti comunque a postare messaggi e foto. Altri invece segnalano problemi alle app da ieri.

Su Instagram c'è stata una prevalenza di disservizi tecnici relativi al sito (70%) e al log in (29%); su Facebook alla piattaforma (69%) e sull'app per dispositivi mobili (17%); su WhatsApp nell'inviare e ricevere messaggi (49%) e nella connessione con il server (44%). Su Twitter è comparso l'hashtag #instagramdown, che raccoglie segnalazioni di malfunzionamento e anche ironia.