Conte, tavolo straordinario crisi edile

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il governo aprirà un "tavolo straordinario per le crisi del settore edile. Dobbiamo lavorare per capire come risolvere i problemi. Non c'è chiusura da parte del governo. Saremo compagni di viaggio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte all'assemblea dell'Ance, a Roma.