Pasquaretta chiede l'interrogatorio

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Ha chiesto di farsi interrogare Luca Pasquaretta, l'ex portavoce della sindaca Chiara Appendino, indagato in un'inchiesta della Procura di Torino per estorsione ai danni della prima cittadina, corruzione, millantato credito, peculato, turbativa d'asta. Nei prossimi giorni, Pasquaretta, assistito dall'avvocato Stefano Caniglia, risponderà alle domande del magistrato Gianfranco Colace.

Secondo gli inquirenti, dopo essere stato allontanato da Palazzo Civico, Pasquaretta avrebbe minacciato la sindaca per ottenere nuovi lavori.