Marini, io in Iv? In futuro si vedrà

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - "In futuro si vedrà...": Catiuscia Marini, ex presidente della Regione Umbria con il Pd, non smentisce le indiscrezioni di stampa che la vorrebbero in procinto di passare a Italia viva di Matteo Renzi. Lo fa rispondendo all'ANSA.

Marini è attualmente una tesserata del Partito democratico e non è tra coloro che hanno partecipato alla recente Leopolda dell'ex presidente del Consiglio.

In questi giorni, dopo avere fatto su Facebook gli auguri di buon lavoro alla neo presidente umbra Donatella Tesei ha evitato qualsiasi commento politico.

"Oggi sono una libera cittadina - ha detto ancora Marini - e valuterò che fare nel 2020".