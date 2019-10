Franceschini,Ocean Viking sbarchi subito

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare". Lo dice il ministro Dario Franceschini interpellato dall'ANSA a margine di un evento culturale sulla vicenda della Ocean Viking.