Due lettere minatorie contro Centinaio

(ANSA) PAVIA, 29 OTT - Due lettere minatorie, contenenti minacce di morte contro Gian Marco Centinaio, ex ministro dell'Agricoltura e del Turismo, sono giunte negli ultimi 15 giorni all'abitazione della madre del senatore leghista. E' la casa di Pavia dove Centinaio ha vissuto da ragazzo con la sua famiglia. A darne notizia è oggi il quotidiano 'La Provincia pavese'.

Centinaio si è rivolto alla polizia per presentare denuncia.

"Muori leghista di m., l'inferno ti aspetta", è scritto in una delle due lettere. "Nella prima hanno minacciato anche la mia famiglia", ha sottolineato l'esponente leghista. La seconda lettera è stata recapitata nei giorni scorsi: il timbro del centro di smistamento postale di Milano Peschiera Borromeo porta la data del 22 ottobre. In questa lettera viene anche rivolta un'accusa all'ex ministro: "La mia terra non vale più niente, per colpa tua non ho soldi per i miei figli"; seguono poi le minacce di morte.