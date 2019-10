Meloni,fossi al governo mi sarei dimessa

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto ieri notte. Noi e qualche centinaio di migliaio di umbri, abbiamo tutti detto cosa il popolo e la gente si aspetta. Cosa il Governo farà non lo so dire, chiaramente per come vedo io le cose, con il mio carattere, avrei rassegnato le dimissioni ieri stesso. Quando tutto il Governo che si presenta in chiusura di campagna elettorale in Umbria, sono loro che stanno mettendo la fiducia sul governo, come se ci fosse bisogno ancora di sapere che gli italiani non vogliono questo governo. Quando poi arriva un ceffone come quello, democratico, che gli umbri hanno dato al governo non puoi fare finta di niente e trovo scandaloso che Conte si permetta di dire che 'valgono il 2% della popolazione".

Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia a Rtl 102.5