Zingaretti, governo dura se fa cose utili

"Governiamo insieme, sapete che avevo dubbi, ma adesso vogliamo farlo per i prossimi tre anni". Ma il governo "va avanti fino a quando riesce a dire e fare qualcosa di utile per il Paese, altrimenti perde di senso". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti chiudendo l'assemblea nazionale dei sindaci e degli amministratori Dem. "Dobbiamo governare essendo migliori di loro", aggiunge.



"Non possiamo non porci il problema. Se il 45-48% di Italia si è unito intorno a una rappresentanza politica, l'altro 45-48% che governa insieme ha l'obbligo morale non di fare accordicchi sottobanco di nascosto" e "non restare fermi a contemplare le divergenze ma trovare punti di convergenza" e verificare "un'alleanza" con M5s. Lo dice Zingaretti ai sindaci Pd. Non ha importanza, rimarca, definirla o meno "strategica". I partiti che la comporranno, aggiunge, "non sono tutti uguali: ci sarà una competizione interna".