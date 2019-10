Decreto fiscale, salta la norma per le imprese della difesa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto fiscale.



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale che accompagna la manovra di Bilancio. Il testo, con molte delle norme sulla lotta all'evasione, entra in vigore da domenica anche se alcune misure scatteranno solo nel 2020, come la limitazione del contante da 3.000 a 2.000 euro che si applicherà dal prossimo luglio. Previsto anche il rifinanziamento del prestito ponte per Alitalia (400 milioni) e per l'applicazione dei seggiolini antiabbandono.



Salta dal testo finale del decreto fiscale la norma introdotta nelle ultime bozze per dare accesso alle imprese operanti nel campo della difesa ai fondi per la cooperazione allo sviluppo. All'articolo 55 del testo pubblicato in Gazzetta ufficiale non compare più il comma riguardante i fondi per la cooperazione, dopo che il ministero degli Esteri, come ha rivelato Luigi Di Maio, ne ha chiesto la cancellazione.



Problemi nel decreto fiscale per una norma sui fondi per la cooperazione ad aziende della difesa? "L'abbiamo chiuso, tutto a posto. Poi per qualsiasi cosa ci fosse, adesso c'è la conversione: abbiamo tutto il modo di fare le verifiche necessarie". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda a margine di un evento dell'associazione italiana sommelier.