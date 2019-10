Umbria: Conte, non strumentalizzare voto

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - Le votazioni in Umbria sono un voto regionale. Chi continua a dire che si tratta di un test nazionale sta strumentalizzando l' Umbria per propaganda elettorale. E' questo, a quanto si apprende il ragionamento del premier Giuseppe Conte che non cita, facendone però implicito riferimento, Matteo Salvini.