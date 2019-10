Misiani, da 2021 detrazioni solo con Pos

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "C'è questa intenzione" di permettere le detrazioni solo su pagamenti digitali o tracciabili. Lo ha detto il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, a Sky Tg24.

"Non da subito - ha spiegato - varrà per le dichiarazioni dei redditi 2021, su quello che si porterà a detrazione rispetto alle spese 2020. È un intervento coerente con la strategia del governo, per incentivare l'uso della moneta elettronica e disincentivare quello del contante".