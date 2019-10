Manovra: Conte, è fortemente redistributiva

"È una manovra fortemente redistributiva. Qualcuno fa propaganda, secondo cui la manovra introduce nuove tasse per gasolio, per la benzina, mette una tassazione per il contante, falso. E' una manovra che introduce tasse sulla plastica, sui tabacchi, per i colossi del web ma introduce più soldi alle famiglie, a partire da quelle più numerose. Diamo più soldi in busta paga ai lavoratori, potenziamo la ricerca". Lo dice il premier Giuseppe Conte da Narni, che partecipa all'evento 'di coalizione' che vede sul palco M5S, Pd e Leu nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le regionali in Umbria

Per quanto riguarda l'assenza di Renzi, Conte osserva: "Ci saranno tante altre occasioni per coinvolgerlo".

"Quando ci dicono che ci sono tante differenze, dico che è vero. Ma stiamo insieme perché amiamo l'Italia, amiamo questo Paese", sottolinea il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Narni.

