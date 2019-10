Mattarella, ricerca motore della società

(ANSA) - ROMA, 24 OCT - "La ricerca è un motore di solidarietà e della società. Un motore sempre più importante in ogni ambito della vita civile" ed anche "un aiuto concreto alle persone e alle famiglie". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia dedicata all'Airc per i Giorni della Ricerca. "La fiducia nella ricerca vuol dire fiducia nel futuro " ha sottolineato ancora il Capo dello Stato lodando "il lavoro faticoso e grandioso dei ricercatori".