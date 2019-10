Bimbo morto, Fioramonti incontra preside

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha incontrato questa mattina a Milano, in forma privata, la dirigente scolastica della scuola elementare Pirelli, dove ha perso la vita in seguito a una caduta dalla tromba delle scale un bambino di prima elementare. "Io rispetto moltissimo la famiglia, immagino che voglia avere il massimo della riservatezza per una tragedia di questo livello - ha detto il ministro ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della sua visita alla fiera della formazione Expo Training, se ha avuto modo di incontrare la famiglia del piccolo -. Questa mattina ho voluto incontrare in forma privata, anche per rispetto nei confronti della comunità scolastica, stiamo parlando di una scuola elementare, la dirigente scolastica, per portare a lei e alla sua comunità la vicinanza del ministero. Questa è una tragedia enorme e l'ho definita anche un lutto per il mondo della scuola".