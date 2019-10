Raggi, revocare sciopero di domani

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Continuo a invitare i sindacati a revocare questo sciopero (lo sciopero generale previsto a Roma per venerdi') che dal nostro punto di vista non ha motivazioni.

In Roma Metropolitane c'è la garanzia dei livelli occupazionali, c'è l'intenzione di mantenere la società in mano pubblica. Del resto lo abbiamo dimostrato con Atac che tutti volevano far fallire. Noi l'abbiamo mantenuta pubblica, sta assumendo nuovo personale, sta portando autobus nuovi a Roma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata a margine della riunione al Mit con il ministro De Micheli.