Manovra: Fico, investire su ricerca

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "E' quanto mai necessario che la sessione di bilancio sia l'occasione per dare concreta attuazione a questo impegno: investire in modo poderoso su quello che è un asset strategico: istruzione, formazione e ricerca. Abbiamo il dovere di lavorare tutti insieme concorrendo, insieme al Patto, alla transizione verso un nuovo modello di economia e società, basato sulla conoscenza e sulla sostenibilità". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico alla presentazione del Patto per la ricerca.