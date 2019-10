Fioramonti, poche risorse per la scuola

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "La manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per la scuola, l'università e la ricerca sembrano essere poche e mi auguro che aumentino". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione del "Patto per la ricerca" a Montecitorio, sostenendo che "le risorse sono molto lontane da quello che era stato l'obiettivo iniziale". "Io confido nella responsabilità di tutti i partiti politici per fare in modo che in questo Paese si possa dire una volta per tutte che dopo tanti anni di sotto finanziamento il governo e tutte le forze politiche sono davvero impegnate per rilanciare la scuola, l'università e la ricerca, perché senza questo non c'è futuro. E noi non possiamo rinnegare il futuro", ha concluso Fioramonti.