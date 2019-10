Manovra: Di Maio, flat tax 15% resterà

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Ieri grande risultato sulla manovra economica: nessuna multa per i Pos se prima le banche non abbassano drasticamente le commissioni; carcere ai grandi evasori e agli intoccabili che si credono potenti; leggo i vostri commenti sul regime forfettario e già vi assicuro che resterà al 15%, stiamo lavorando ai dettagli". Lo scrive il capo politico M5S Luigi Di Maio in un post su facebook.