Conte, serio percorso riduzione debito

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "La riduzione dello spread, che si è realizzata nella seconda parte del 2019, ci permetterà di risparmiare fino a 18 miliardi di euro di spesa per interessi nel prossimo triennio, pari a circa 630 euro in media per ogni contribuente. La traiettoria discendente dei rendimenti sui nostri titoli di Stato ci consentirà dunque di avviare un serio percorso di riduzione del rapporto fra debito pubblico e Pil".

Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea di Confesercenti.