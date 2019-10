Governo: Salvini, litigano più di noi

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Il Governo cade? L'importante è che non faccia troppi danni. Renzi attacca Conte, Conte attacca Di Maio, Zingaretti attacca tutti, la Raggi s'attacca ai bidoni dell'immondizia, non è normale scherzare sulle tasse, la tassa sulle bibite gassate, hanno aumentato la tassa sugli affitti concordati, in manovra economica c'è l'aumento delle accise sui diesel Euro3 e Euro 4. Come se uno che va in giro con la macchina Euro 3 o Euro 4 fosse un nostalgico che non ha niente da fare, evidentemente non ha abbastanza quattrini per comprare una macchina nuova e come lo aiuti? Lo penalizzi. Mi sembra che in un mese stiano litigando più di quanto non abbiamo fatto in un anno. Sta storia del penalizzare chi paga in denaro contanti è una roba da Unione Sovietica, ognuno sarà libero di usare e spendere i suoi soldi come vuole". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102.5 durante "Non Stop News".