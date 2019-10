Renzi, manovra da migliorare in Aula

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - "La legge di bilancio naturalmente sarà approvata, io guardo il bicchiere mezzo pieno: tante cose buone, innanzitutto il mancato aumento dell'Iva che è una cosa fondamentale". Così Matteo Renzi rispondendo ai giornalisti all'inaugurazione della mostra fotografica di Tiberio Barchielli alla Leopolda. A una domanda su una presunta stretta sulle partite Iva, il leader di Italia Viva ha risposto: "Non parlerei di un testo finché non arrivano i testi all'analisi del Parlamento. Faremo tutti del nostro meglio per migliorare la manovra, ma senza un tono polemico. Dalla Leopolda zero polemiche e zero minacce".