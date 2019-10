Manovra: Zingaretti, è stata votata

"Credo che la manovra sia stata votata". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24 rispetto alla richiesta di alcuni settori della maggioranza di approvare di nuovo la legge di bilancio.

"Abbiamo preso l'Italia dal baratro - ha aggiunto - è ovvio che la manovra è l'inizio, ma guai a rimettere in discussione una ripartenza, che è stata apprezzata dai mercati e dall'Europa". "L'economia se non c'è fiducia - ha ricordato - non ripartirà mai. Ora è tempo che insieme proseguiamo".