In Umbria al voto più 703 mila elettori

(ANSA) - PERUGIA, 17 OTT - Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) gli elettori chiamati alle urne domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024). Lo faranno in base alla legge elettorale regionale numero 4 del 23 febbraio 2015.

Gli elettori - ha reso noto la Regione - sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero è calato: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni.

I seggi elettorali saranno 1.005, 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.