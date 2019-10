Manovra: Zingaretti, Italia più giusta

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "Per noi un'Italia più giusta è un'Italia che cresce. È l'obiettivo di questa manovra economica": lo scrive su Fb il segretario Pd Nicola Zingaretti.

"Meno tasse sul lavoro per alzare gli stipendi medio bassi.

Nessun aumento dell'Iva. Investimenti green per le imprese.

Piano per la casa, per le periferie, per l'edilizia sociale.

Asili nido gratis per i redditi bassi e medi - prosegue -. Lotta all'evasione fiscale. Sanità: stop al super ticket. Bonus facciate: credito d'imposta del 90% per chi ristruttura la facciata di casa o condominio".