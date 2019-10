Brexit: Conte, manca svolta decisiva

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "I negoziati sulla Brexit hanno registrato nelle ultime ore progressi rilevanti ma senza arrivare a una svolta decisiva. L'Italia è impegnata a evitare che i nostri concittadini paghino gli effetti del 'no deal'. Poi lavoriamo per evitare sterili rimpalli di responsabilità. Serve ribadire unità dei 27, con un approccio negoziale pragmatico senza condizionamento ideologico. Ora ci sono due ostacoli, il veto nordirlandese e il regime doganale al confine". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato in vista del consiglio Ue.