Migranti: motovedette italiane verso Malta, attendono porto

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - All'alba di oggi, con chiamata da telefono satellitare e successivo avvistamento da parte di un mezzo aereo di EunavforMed, è stata segnalata alla Centrale Operativa delle Guardia Costiera di Roma la presenza di un barcone in difficoltà con circa 180 persone a bordo (non 290 come comunicato in precedenza) a 35 miglia nautiche a sud-ovest di Lampedusa, in area Sar maltese. La centrale - informa la Guardia costiera - ha subito informato l'Autorità maltese che, assumendo il coordinamento dell'operazione di ricerca e soccorso, ha richiesto la collaborazione all'Italia, che ha inviato sul posto due motovedette della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza. Le tre motovedette hanno raggiunto il barcone, "in precarie condizioni di galleggiabilità" ed hanno proceduto al trasbordo dei migranti. Attualmente sono in navigazione verso La Valletta in attesa dell'individuazione del Pos (place of safety) "da parte delle competenti autorità maltesi". (ANSA).